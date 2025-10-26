Ici, nos savoir-faire Visite du Moulin de Sabathier Moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

Moulin de Sabathier 735 chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26

Date(s) :
2025-10-26

Durée 1h30
Historique du Moulin du temps des Seigneurs à nos jours.
Démonstration de mouture de farine
Visite de la digue   .

Moulin de Sabathier 735 chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32  lemoulindesabathier@gmail.com

