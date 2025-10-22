Ici, nos savoir-faire visite d’un atelier d’iconographie Atelier d’iconographie Penne-d’Agenais
Atelier d'iconographie Penne-d'Agenais mercredi 22 octobre 2025.
Atelier d'iconographie 2 rue Bombecul Penne-d'Agenais Lot-et-Garonne
Gratuit
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-24
2025-10-22
Visite d’un atelier de peinture d’Icônes.
Explication de la démarche spirituelle et technique.
Peinture a tempera, traditionnelle, sur bois, à l’eau, l’œuf et pigments
Réservation par téléphone au 06 11 18 10 88 .
Atelier d’iconographie 2 rue Bombecul Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 18 10 88 ml.leprette@gmail.com
