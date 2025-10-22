Ici, nos savoir-faire visite d’un atelier d’iconographie Atelier d’iconographie Penne-d’Agenais

Atelier d’iconographie 2 rue Bombecul Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-24

2025-10-22

Visite d’un atelier de peinture d’Icônes.

Explication de la démarche spirituelle et technique.

Peinture a tempera, traditionnelle, sur bois, à l’eau, l’œuf et pigments

Réservation par téléphone au 06 11 18 10 88 .

Atelier d’iconographie 2 rue Bombecul Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 18 10 88 ml.leprette@gmail.com

