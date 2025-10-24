Ici, nos savoir-faire Visite ENO Niort
Ici, nos savoir-faire Visite ENO Niort vendredi 24 octobre 2025.
Ici, nos savoir-faire Visite ENO
95 rue de la Terraudière Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Visite des ateliers de production d’appareils de cuisson Découverte des savoir-faire en émaillage
Réservation par téléphone 05 49 28 60 00 ou mail lorine.colas@eno.fr .
95 rue de la Terraudière Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 28 60 00 lorine.colas@eno.fr
English : Ici, nos savoir-faire Visite ENO
German : Ici, nos savoir-faire Visite ENO
Italiano :
Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite ENO
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite ENO Niort a été mis à jour le 2025-09-18 par CRT_NA