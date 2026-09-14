Informations pratiques

Limoges

Ici, nos savoir-faire – Visite ErelK

7 Rue Philippe Lebon Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 11:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-27

Fondée à Limoges en 1947 par René Leriche et labellisée Métiers d’Art, l’entreprise ErelK est spécialisée dans la fabrication de souliers d’intérieur depuis plus de 75 ans. La manufacture se distingue par l’utilisation du cousu américain, un procédé rare d’assemblage qui consiste à piquer le cuir sur l’envers avant de le retourner deux fois. Cette méthode apporte aux modèles une souplesse et un confort exceptionnels. À travers ce savoir-faire technique, ErelK perpétue la tradition artisanale du cuir en Limousin.

Au fil de la visite, suivez l’intégralité du processus de transformation : de la peau brute jusqu’au soulier d’intérieur fini. Vous découvrirez les 20 étapes de fabrication indispensables à la confection d’une paire, ainsi que le geste précis des artisans lors de la technique rare du cousu américain, caractérisée par son double retournement du cuir.

Sur réservation. .

7 Rue Philippe Lebon Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Ici, nos savoir-faire – Visite ErelK

L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite ErelK Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par CRT Nouvelle-Aquitaine