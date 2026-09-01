Informations pratiques

Saint-Priest-sous-Aixe

Ici, nos savoir-faire Visite Ferme de Beauregard

Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-23

La Ferme de Beauregard a été créé en 1977 sur la commune de Saint Priest sous Aixe. Ferme familiale avec un savoir-faire transmis de génération en génération.

Nous maîtrisons intégralement la chaîne de production puisque nous gavons, abattons et transformons nos canards directement sur place.

La Ferme a su au fil du temps préserver ses valeurs. La transformation est faite de manière artisanale et pour l’essentiel manuellement.

Accueil, Film explicatif (historique, process …), Visite, Dégustation

Réservation par mail ou téléphone .

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 01 90 commercial@ferme-de-beauregard.com

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Ferme de Beauregard

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Ferme de Beauregard Saint-Priest-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-09-01 par CRT Nouvelle-Aquitaine