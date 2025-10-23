Ici, nos savoir-faire Visite Filature Terrade Rue de la papeterie Felletin

Ici, nos savoir-faire Visite Filature Terrade Rue de la papeterie Felletin jeudi 23 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite Filature Terrade

Rue de la papeterie Filature Terrade Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-23

Visite d’environ 1h. Entreprise familiale installée sur les bords de la rivière Creuse depuis 1912, perpétue les savoir-faire liés à la fabrication du fil de laine et à sa teinture. Réservation par téléphone auprès de Felletin Patrimoine Environnement par mail ou par téléphone felletinpatrimoine@gmail.com 05 55 66 54 60 .

Rue de la papeterie Filature Terrade Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com

English : Ici, nos savoir-faire Visite Filature Terrade

German : Ici, nos savoir-faire Visite Filature Terrade

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite Filature Terrade

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Filature Terrade Felletin a été mis à jour le 2025-09-01 par CRT_NA