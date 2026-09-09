Informations pratiques

Felletin

Ici, nos savoir-faire – Visite Filature Terrade

Rue de la Papeterie Felletin Creuse

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-23

La filature Terrade est une entreprise familiale qui transforme, à façon, la toison de mouton (et autre fibres animales) en laine naturelle ou teinte. Ces écheveaux de tailles et couleurs diverses sont destinés à des usages tout aussi vastes : tissage, tapisserie, industrie textile, tricotage…

Pas à pas, une machine après l’autre, suivez le voyage de la toison pour devenir laine ! La transformation artisanale de la laine et sa teinture n’auront plus de secrets pour vous !

Réservation par mail felletinpatrimoine@gmail.com ou téléphone 05 55 66 54 60 .

Rue de la Papeterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com

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English : Ici, nos savoir-faire – Visite Filature Terrade

L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Filature Terrade Felletin a été mis à jour le 2026-09-09 par CRT Nouvelle-Aquitaine