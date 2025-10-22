Ici, nos savoir-faire visite Gaele.D-esign Nuances de blanc Limoges

Ici, nos savoir-faire visite Gaele.D-esign Nuances de blanc Limoges mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire visite Gaele.D-esign

Nuances de blanc 4 rue de la loi Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-22

Plongez au cœur de la porcelaine de Limoges et découvrez, en 30 minutes, la magie de la porcelaine du modèle à la pièce finie, suivez chaque étape de sa fabrication. .

Nuances de blanc 4 rue de la loi Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 94 19 Gaele.design@gmail.com

English : Ici, nos savoir-faire visite Gaele.D-esign

German : Ici, nos savoir-faire visite Gaele.D-esign

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire visite Gaele.D-esign

L’événement Ici, nos savoir-faire visite Gaele.D-esign Limoges a été mis à jour le 2025-08-13 par CRT_NA