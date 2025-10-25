Ici, nos savoir-faire visite La Coutellerie D’art Lou Creuse Coutellerie D’art Lou Creuse Azat-Châtenet

Coutellerie D'art Lou Creuse
7 erenas
Azat-Châtenet
Creuse

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

Entrez dans l’univers de la coutellerie artisanale Lou Creuse !

À l’occasion de la semaine des savoir-faire en Nouvelle-Aquitaine, la coutellerie Lou Creuse vous ouvre les portes de son atelier les samedi 25 et dimanche 26 octobre 2025.

Venez découvrir un métier d’art profondément ancré dans l’identité de notre territoire la fabrication artisanale de couteaux. De la forge à l’assemblage, en passant par l’affûtage, vous suivrez chaque étape de création d’un couteau Lou Creuse, façonné avec passion selon un savoir-faire local transmis et perfectionné au fil du temps.

Cette visite guidée vous plongera au cœur d’un atelier vivant, où le geste précis, la matière brute et l’exigence du détail donnent naissance à des pièces uniques, emblématiques de la Creuse.

Un moment de partage, de transmission et de fierté locale.

Durée 45 min à 1h

Entrée libre tout public

Aucune réservation .

Coutellerie D’art Lou Creuse 7 erenas Azat-Châtenet 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 54 74 34 loucreuse@gmail.com

