Ici, nos savoir-faire Visite « La Grange de Caubon Des vignes et des ânes » Exploitation agricole Caubon-Saint-Sauveur

Ici, nos savoir-faire Visite « La Grange de Caubon Des vignes et des ânes » Exploitation agricole Caubon-Saint-Sauveur mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite « La Grange de Caubon Des vignes et des ânes »

Exploitation agricole 1171 route de Saint Géraud Caubon-Saint-Sauveur Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-22

Durée de la visite 1h30

Présentation de l’exploitation élevage, savonnerie et viticulture.

Visite de l’élevage découverte de notre race locale l’ânes des Pyrénées.

Principe de production du lait d’ânesse et propriétés.

Présentation de la gamme de savons au lait d’ânesses fabriqués dans notre savonnerie.

Explication du travail de savonnerie et démonstration de découpe de savon.

Réservation par mail contact@desvignesetdesanes.fr ou téléphone 06 81 27 02 38 .

Exploitation agricole 1171 route de Saint Géraud Caubon-Saint-Sauveur 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 27 02 38 contact@desvignesetdesanes.fr

English : Ici, nos savoir-faire Visite « La Grange de Caubon Des vignes et des ânes »

German : Ici, nos savoir-faire Visite « La Grange de Caubon Des vignes et des ânes »

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite « La Grange de Caubon Des vignes et des ânes »

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite « La Grange de Caubon Des vignes et des ânes » Caubon-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-09-17 par CRT_NA