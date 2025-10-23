Ici, nos savoir-faire Visite Laiterie de Pamplie Usine Pamplie

Usine 51 route du chêne casse tête Pamplie Deux-Sèvres

Gratuit

2025-10-23

1 heure de visite. Visite extérieure de l’usine avec des explications sur le fonctionnement d’une coopérative laitière. Vous pourrez voir au travers des vitres le traitement du lait, l’écrémage, la maturation des crèmes et la fabrication du beurre en baratte tonneau. Merci de nous envoyer un mail pour réserver. .

Usine 51 route du chêne casse tête Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 81 82 courrier@laiteriedepamplie.com

