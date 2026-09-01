Informations pratiques

Lons

Ici, nos savoir-faire Visite LarBois

3 Avenue Louis Joseph Gay Lussac Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 11:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-24 2026-10-26

Découvrez l’univers de LartBois à travers une visite de l’atelier et de ses œuvres. Cette immersion permet de retracer l’histoire du projet, de comprendre ses valeurs et de découvrir une approche singulière du travail du bois. Au fil de la visite, les différentes réalisations présentées illustrent les techniques, les savoir-faire et la démarche créative qui animent l’atelier.

Réservation par mail ou téléphone .

3 Avenue Louis Joseph Gay Lussac Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 94 29 82 contact@lartbois.com

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English : Ici, nos savoir-faire Visite LarBois

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite LarBois Lons a été mis à jour le 2026-09-01 par CRT Nouvelle-Aquitaine