Ici, nos savoir-faire Visite Le bois dans tous ses états 1 chemin du Puits du Lac, Reyjade Nespouls

Visite Le bois dans tous ses états
jeudi 23 octobre 2025.

1 chemin du Puits du Lac, Reyjade
Nespouls
Corrèze

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-25

2025-10-23

Côté ébénisterie, nous faisons découvrir les essences de bois, les bois massifs ou le plaquage,

les assemblages, les diverses créations qui en découlent (table, buffet, bureau, bibliothèque, dressing, cuisine, salle de bain, agencement d’espace), la restauration de meubles, les finitions teintées, laquées, vernis… Côté tapisserie d’ameublement, nous voyons les différences des styles de sièges, les méthodes traditionnelles et contemporaines, les matériaux utilisés, les clous décoratif et la passementerie, ainsi qu’un large échantillonnage de tissu d’ameublement qui servent à la réfection des sièges, rideaux ou coussins.

Nous faisons découvrir les ateliers par une visite des locaux et des petits ateliers « pose de clou décoratif » ou « ponçage de bois » sont proposés aux plus curieux.

1 heure de visite environ, téléphoner au 06 48 75 34 00 pour réserver un créneau horaire. .

1 chemin du Puits du Lac, Reyjade 1 chemein du puits du lac Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 75 34 00 lpgouby@orange.fr

