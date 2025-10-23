Ici, nos savoir-faire Visite « le Pellet Arédien » Saint-Yrieix-la-Perche
2 ter rue des abeilles Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Le chemin du bois chez Le Pellet Arédien
En 7 grandes étapes
1. Collecte Valorisation des chutes, sciures et copeaux de châtaignier non traités. La matière première vient directement de l’entreprise Arédienne de Clôture, située à deux pas.
2. Séchage Le bois est séché mécaniquement jusqu’à 10 % d’humidité, grâce à une chaudière biomasse alimentée par les chutes
3. Broyage Fabrication d’une farine de bois homogène, prête à être granulée.
4. Pressage / Granulation sans colle, sans additif.
5. Refroidissement Les granulés sont refroidis pour atteindre environ 8 % d’humidité indispensable à une bonne tenue
6. Tamisage Fragments et poussières sont retirés pour garantir une qualité optimale et sont recyclées dans le process.
7. Conditionnement
Durée 1h Gratuit- Rés Office de Tourisme (par téléphone). .
2 ter rue des abeilles Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com
