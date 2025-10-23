Ici, nos savoir-faire Visite « le Pellet Arédien » Saint-Yrieix-la-Perche

Ici, nos savoir-faire Visite « le Pellet Arédien »

Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-28

2025-10-23 2025-10-28

Le chemin du bois chez Le Pellet Arédien

En 7 grandes étapes

1. Collecte Valorisation des chutes, sciures et copeaux de châtaignier non traités. La matière première vient directement de l’entreprise Arédienne de Clôture, située à deux pas.

2. Séchage Le bois est séché mécaniquement jusqu’à 10 % d’humidité, grâce à une chaudière biomasse alimentée par les chutes

3. Broyage Fabrication d’une farine de bois homogène, prête à être granulée.

4. Pressage / Granulation sans colle, sans additif.

5. Refroidissement Les granulés sont refroidis pour atteindre environ 8 % d’humidité indispensable à une bonne tenue

6. Tamisage Fragments et poussières sont retirés pour garantir une qualité optimale et sont recyclées dans le process.

7. Conditionnement

Durée 1h Gratuit- Rés Office de Tourisme (par téléphone). .

2 ter rue des abeilles Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com

