Ici, nos savoir-faire visite Les fours à Chaux Labasse et fils Fours à chaux labasse Nanteuil

Fours à chaux labasse 87 Nanteuil Deux-Sèvres

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Depuis 1926, notre entreprise familiale perpétue un savoir-faire rare la production de chaux et de granulats calcaires à partir d’un gisement datant du Bajocien (environ 170 à 168 millions d’années).

Nous proposons une visite entre patrimoine industriel et géologie vivante. Vous pourrez découvrir les anciens fours à chaux datant de 1874 et 1876, témoins d’un savoir-faire ancestral, la carrière en activité, ses installations de productions concasseur primaire, cribles, le magasin d’ensachage et le four à chaux encore en fonctionnement (1974). Si les conditions le permettent, vous pourrez assister à la réaction de l’eau sur une pierre calcaire cuite (chaux vive).

Durée environ 2h30 ;

Prévoir chaussures adaptées

Pas de sanitaires

Accès limité dans certaines zones pour les poussettes ou personne à mobilité réduite.

Inscription obligatoire par mail jerome.labasse@orange.fr .

Fours à chaux labasse 87 Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 42 90 jerome.labasse@orange.fr

