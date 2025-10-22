Ici, nos savoir-faire Visite « Les saveurs de la biscuiterie de Lencloître » Poitou Biscuits Lencloître

Ici, nos savoir-faire Visite « Les saveurs de la biscuiterie de Lencloître »

Poitou Biscuits 7 bis Rue des Maraîchers Lencloître Vienne

La Biscuiterie de Lencloître, également connue sous le nom de POITOU BISCUITS, est une entreprise artisanale créée en 1960 par Guy Gateau, spécialisée dans la confection de pâtisseries élaborées selon des recettes traditionnelles, tel que le broyé du Poitou. Visitez la biscuiterie et terminez ce moment convivial par une dégustation.

Durée 1h00

Réservation obligatoire en ligne via l’espace billetterie de l’Office de Tourisme https://www.tourisme-chatellerault.fr/profiter/billetterie/route-des-savoir-faire/

ou en bureau d’information touristique (1 Place Sainte-Catherine 86100 Châtellerault) .

Poitou Biscuits 7 bis Rue des Maraîchers Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

