Informations pratiques

Poitiers

Ici, nos savoir-faire – Visite les Usines de la Vincendrie

10 Rue Edouard Branly Poitiers Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-27

Depuis 1872 , les Usines de la Vincendrie perpétuent une tradition artisanale unique en France : la fabrication de cristaux de soude, offrant une solution 100 % naturelle et efficace pour le nettoyage. Notre entreprise incarne l’excellence du made in France alliant qualité, durabilité et respect des méthodes ancestrales. Labellisée Entreprise du patrimoine Vivant en 2023, l’entreprise est la seule industrie du secteur à porter ce label prestigieux. En 2024, nos cristaux ont reçus le label « Origine France Garantie » attestant ainsi une totale transparence, montrant l’engagement pour la sauvegarde des emplois, préserver les savoir-faire et limiter l’impact environnemental.

Visite guidée de la zone de fabrication avec explications sur le process de fabrication.

Réservation par mail direction@vincendrie.fr ou téléphone au 05 49 45 60 09 .

10 Rue Edouard Branly Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 45 60 09 direction@vincendrie.fr

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English : Ici, nos savoir-faire – Visite les Usines de la Vincendrie

L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite les Usines de la Vincendrie Poitiers a été mis à jour le 2026-09-11 par CRT Nouvelle-Aquitaine