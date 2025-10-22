Ici, nos savoir-faire Visite ludique du verger bio de Quinsac GAEC de Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche

Ici, nos savoir-faire Visite ludique du verger bio de Quinsac

GAEC de Quinsac 10 Bourg de Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 4.5 EUR

Tarif de base plein tarif

La visite propose une découverte du verger en extérieur, accompagnée d’animations destinées aux plus jeunes.

Elle permet de présenter le métier d’arboriculteur, les différentes étapes de travail réalisées au fil des saisons ainsi que la vie dans un verger. Les visiteurs découvrent le parcours des fruits, depuis leur production jusqu’à la consommation, ainsi que les étapes de transformation en jus de pomme et en crème de marron.

Pensez à prendre des chaussures adaptées à la météo.

Visite ludique pour les plus jeunes en extérieur du verger. Dès 5 ans.

Réservation souhaitée au 06 86 27 06 58 .

GAEC de Quinsac 10 Bourg de Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 27 06 58

