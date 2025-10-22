Ici, nos savoir-faire-Visite « Luminoeufs » Atelier Boutique Saint-Privat
Ici, nos savoir-faire-Visite « Luminoeufs »
Atelier Boutique 38, rue de la gane Saint-Privat Corrèze
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-28
Fabrication de lampes sur oeufs d’autruches ; perçage, gravage, peinture .
Fabrication du support en faïence ; assemblage d’un pied et galbage d’une corolle.
Durée de la visite environ 1h15
Réservation par message au 06 82 20 17 18 .
Atelier Boutique 38, rue de la gane Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 20 17 18
