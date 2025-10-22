Ici, nos savoir-faire-Visite « Luminoeufs » Atelier Boutique Saint-Privat

Atelier Boutique 38, rue de la gane Saint-Privat Corrèze

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

2025-10-22

Fabrication de lampes sur oeufs d’autruches ; perçage, gravage, peinture .

Fabrication du support en faïence ; assemblage d’un pied et galbage d’une corolle.

Durée de la visite environ 1h15

Réservation par message au 06 82 20 17 18 .

Atelier Boutique 38, rue de la gane Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 20 17 18

