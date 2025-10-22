Ici, nos savoir-faire Visite Maison Barthouil MAISON DU SAUMON Peyrehorade

MAISON DU SAUMON 378 ROUTE D’HASTINGUES Peyrehorade Landes

Nous vous proposons des visites guidées, dans un espace consacré au Saumon Sauvage de l’Adour.

Un lieu unique en France qui vous fera découvrir

Le cycle de vie du saumon sauvage, de sa migration à son retour dans les torrents pyrénéens, les différentes pêches de saumon sauvage (professionnelle, sportive… et les autres !) et le fumage à l’ancienne, technique pratiquée par la Maison Barthouil

En collaboration avec L’Inra Saint-Pée-sur-Nivelle, avec la caution de l’Ifremer Bidart et de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. .

MAISON DU SAUMON 378 ROUTE D’HASTINGUES Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 75 72 contact@barthouil.fr

