Ici, nos savoir-faire Visite Maison Broussaud Usine BROUSSAUD TEXTILES Les Cars

Ici, nos savoir-faire Visite Maison Broussaud

Usine BROUSSAUD TEXTILES 1 rue du Prieuré Les Cars Haute-Vienne

Visite de l’usine BROUSSAUD, fabricants de chaussettes depuis 1938.

Suivi de toute la chaine de production de chaussettes (tricotage, finitions, expéditions) découverte de l’usine et visite par le magasin d’usine.

Réservation par mail ou téléphone. .

Usine BROUSSAUD TEXTILES 1 rue du Prieuré Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 90 90 communication@broussaud.com

