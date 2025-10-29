Ici, nos savoir-faire Visite Maison Marie Gatard Maison Marie Gatard Coussac-Bonneval

Ici, nos savoir-faire Visite Maison Marie Gatard

Maison Marie Gatard 15 avenue du 11 novembre Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Début : 2025-10-29

2025-10-29

Secrets d’ateliers dévoilés

En compagnie de Marie, artisane cirière d’art et savonnière

Marie vous présentera son parcours et ses métiers ainsi que les ingrédients utilisés dans la composition de ses créations huiles végétales, les parfums, les différentes cires, … En bref, bougies et savons artisanaux n’auront plus aucun secret pour vous ! .

Maison Marie Gatard 15 avenue du 11 novembre Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 66 85 maison.mariegatard@gmail.com

