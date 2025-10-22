Ici, nos savoir-faire Visite Makhila Ainciart Bergara Larressore

75 plazako bidea Larressore Pyrénées-Atlantiques

La famille Ainciart Bergara fabrique des makhilas depuis plus de sept générations. Elle reproduit les savoir-faire transmis par leurs ancêtres chaque makhila est une pièce unique, faite à la main et sur mesure dans l’atelier de Larressore, à 5 minutes d’Espelette. Il porte le nom, le prénom et la devise de son futur propriétaire. Les makhilas fabriqués dans cet atelier sont tous signés Ainciart Bergara .

La visite de l’atelier permet de découvrir l’histoire du makhila et ses savoir-faire.

Vous rencontrerez des artisans, pourrez observer des makhilas très anciens ou scruter une galerie de photos des artistes, hommes politiques ou sportifs qui ont reçu un makhila.

La visite dure entre 30 et 45 minutes. Les individuels peuvent se présenter sans réservation en dessous de 10 personnes.

Pour les visites de groupe (supérieur à 10 personnes), merci de nous contacter au 05 59 93 03 05. .

75 plazako bidea Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 03 05 atelier@makhila.com

