Ici, nos savoir-faire Visite Manufacture Debien Roues MagicWheel Manufacture Debien Biganos

La fabrication artisanale de roues de vélo haut de gamme, dans la recherche de la performance est une activité qui ne peut s’exercer qu’avec une passion intense. C’est un investissement personnel au quotidien, chaque roue est un combat pour atteindre la perfection.

Venez découvrir les secrets de fabrication de ces roues MagicWheel.

Durée de la visite 1h

Réservation par mail ou téléphone .

Manufacture Debien 1A chemin de Lyzé Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 066601099 micheldebien@gmail.com

