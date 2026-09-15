Informations pratiques

Limoges

Ici, nos savoir-faire – Visite Outrage Studio

3 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-27

Nous proposons une visite immersive au cœur de notre atelier, permettant de découvrir les différentes étapes de création de nos pièces en céramique. Les visiteurs pourront découvrir notre espace de travail, nos outils et nos techniques, à travers la présentation de notre tour à plâtre, notre table de coulage et notre environnement de création quotidien. Nous proposerons également des démonstrations de savoir-faire emblématiques de la porcelaine de Limoges, comme le coulage ou encore la chromographie, une technique traditionnelle de décoration sur porcelaine appliquée sur des assiettes, bols ou tasses. Nous partagerons aussi notre approche de l’émaillage sur cuivre, à travers une découverte de cette technique et de ses possibilités créatives. Cette visite sera un moment d’échange et de transmission autour de la matière, entre découverte des gestes céramiques et patrimoine artisanal. .

3 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine outrage.studio.ceramique@gmail.com

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English : Ici, nos savoir-faire – Visite Outrage Studio

L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Outrage Studio Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par CRT Nouvelle-Aquitaine