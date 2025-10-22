Ici, nos savoir-faire Visite Paulette intérieurs Agrocampus, Agrolandes Haut-Mauco

Ici, nos savoir-faire Visite Paulette intérieurs Agrocampus, Agrolandes Haut-Mauco mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite Paulette intérieurs

Agrocampus, Agrolandes 1003 allée Jean d’arcet Haut-Mauco Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-22

Venez découvrir l’atelier de la première marque de papiers peints des Landes. Spécialisé dans la personnalisation et le sur-mesure, Paulette intérieurs s’inscrit dans une démarche durable ancrée dans son territoire. Nous créons également des affiches inspirées de la région.

Merci de réserver votre créneau.

Durée de la visite: 45min-1h .

Agrocampus, Agrolandes 1003 allée Jean d’arcet Haut-Mauco 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 97 25 86 hello@paulette-interieurs.com

English : Ici, nos savoir-faire Visite Paulette intérieurs

German : Ici, nos savoir-faire Visite Paulette intérieurs

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite Paulette intérieurs

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Paulette intérieurs Haut-Mauco a été mis à jour le 2025-08-06 par CRT_NA