Ici, nos savoir-faire Visite Paulette intérieurs Agrocampus, Agrolandes Haut-Mauco

Venez découvrir l’atelier de la première marque de papiers peints des Landes. Spécialisé dans la personnalisation et le sur-mesure, Paulette intérieurs s’inscrit dans une démarche durable ancrée dans son territoire. Nous créons également des affiches inspirées de la région.
Merci de réserver votre créneau.
Durée de la visite: 45min-1h .
Agrocampus, Agrolandes 1003 allée Jean d’arcet Haut-Mauco 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 97 25 86 hello@paulette-interieurs.com
