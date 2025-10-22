Ici, nos savoir-faire Visite Porcelaine Carpenet PORCELAINE CARPENET Saint-Léonard-de-Noblat

À Saint-Léonard-de-Noblat, cité médiévale sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la manufacture artisanale et familiale Carpenet présente tout le processus de fabrication et de décoration dans la tradition de la porcelaine de Limoges à travers une visite guidée. Riche de plusieurs milliers de modèles répartis dans une vingtaine de collections, dont le bleu de four, Carpenet conçoit chaque année de nouvelles formes potiches, vases, boîtes, lampes, arts de la table, faune. Sa réactivité lui permet de répondre aux besoins des clients et de personnaliser sa porcelaine pour des évènements spéciaux (mariage, cadeaux d’entreprise). Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant et Indication Géographique Protégée (IGP), la manufacture tient à ne commercialiser que de la Porcelaine exclusivement créée et décorée sur le territoire. Magasin d’usine sur place. .

PORCELAINE CARPENET Lieu dit Saint Aubin Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 02 39 porcelaine.carpenet@wanadoo.fr

