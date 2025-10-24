Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES ZA le Theil Saint-Léonard-de-Noblat
Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES ZA le Theil Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 24 octobre 2025.
Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES
ZA le Theil ZA du Theil Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Explication des différentes étapes pour la réalisation d’une pierre de taille, démonstration du savoir-faire.
Durée de la visite entre 1h à 1h30 .
ZA le Theil ZA du Theil Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 94 84 17 contact@rm-taille-de-pierres.fr
English : Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES
German : Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES
Italiano :
Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-08-27 par CRT_NA