Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES ZA le Theil Saint-Léonard-de-Noblat

Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES ZA le Theil Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 24 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES

ZA le Theil ZA du Theil Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Explication des différentes étapes pour la réalisation d’une pierre de taille, démonstration du savoir-faire.

Durée de la visite entre 1h à 1h30 .

ZA le Theil ZA du Theil Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 94 84 17 contact@rm-taille-de-pierres.fr

English : Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES

German : Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite RM TAILLE DE PIERRES Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-08-27 par CRT_NA