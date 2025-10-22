Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie SAS AGNELLE Saint-Junien

Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie SAS AGNELLE Saint-Junien mercredi 22 octobre 2025.

SAS AGNELLE 30 Boulevard de la Republique Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-28

2025-10-22

Visite de nos ateliers de coupe et couture.
Demonstration d’une coupe de paire de gants avec explications des différentes matières pouvant être utilisées
Visite des ateliers de coutures
Passage à notre magasin d’usine pour terminer la visite.   .

SAS AGNELLE 30 Boulevard de la Republique Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 13 53  sandrinef@agnelle.com

