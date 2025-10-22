Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie SAS AGNELLE Saint-Junien
Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie SAS AGNELLE Saint-Junien mercredi 22 octobre 2025.
Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie
SAS AGNELLE 30 Boulevard de la Republique Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-22
Visite de nos ateliers de coupe et couture.
Demonstration d’une coupe de paire de gants avec explications des différentes matières pouvant être utilisées
Visite des ateliers de coutures
Passage à notre magasin d’usine pour terminer la visite. .
SAS AGNELLE 30 Boulevard de la Republique Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 13 53 sandrinef@agnelle.com
English : Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie
German : Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie
Italiano :
Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie Saint-Junien a été mis à jour le 2025-08-27 par CRT_NA