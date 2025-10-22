Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie SAS AGNELLE Saint-Junien

Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie SAS AGNELLE Saint-Junien mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie

SAS AGNELLE 30 Boulevard de la Republique Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-22

Visite de nos ateliers de coupe et couture.

Demonstration d’une coupe de paire de gants avec explications des différentes matières pouvant être utilisées

Visite des ateliers de coutures

Passage à notre magasin d’usine pour terminer la visite. .

SAS AGNELLE 30 Boulevard de la Republique Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 13 53 sandrinef@agnelle.com

English : Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie

German : Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite SAS AGNELLE Ganterie Saint-Junien a été mis à jour le 2025-08-27 par CRT_NA