Ici, nos savoir-faire Visite Smurfit Westrock Batiment Direction Générale / Labo / MAP Biganos

Ici, nos savoir-faire Visite Smurfit Westrock Batiment Direction Générale / Labo / MAP Biganos jeudi 23 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite Smurfit Westrock

Batiment Direction Générale / Labo / MAP Allée des Fougères Biganos Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-23

Découvrez l’excellence du groupe Smurfit Westrock, leader européen de l’emballage papier. Avec plus de 100 000 collaborateurs à travers le monde, Smurfit Westrock se positionne comme un acteur incontournable du secteur. La papeterie de Biganos figure parmi les plus grandes papetières d’Europe.

Plongez dans l’univers fascinant de la fabrication de papier en visitant l’usine Smurfit-Kappa aux côtés d’un professionnel. Une opportunité unique pour comprendre son rôle clé dans l’économie locale et découvrir les coulisses d’un savoir-faire d’exception.

Venir en chaussures plates et fermées, pantalon, manches longues.

Pas d’enfants en dessous de 10 ans.

Pas de personnes à mobilités réduites, l’usine ne dispose pas des accès nécessaires.

Réservation auprès de Mme Fournier Anaïs. .

Batiment Direction Générale / Labo / MAP Allée des Fougères Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 08 71 52 anais.fournier@smurfitwestrock.fr

English : Ici, nos savoir-faire Visite Smurfit Westrock

German :

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite Smurfit Westrock

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Smurfit Westrock Biganos a été mis à jour le 2025-09-17 par CRT_NA