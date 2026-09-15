Informations pratiques

Limoges

Ici, nos savoir-faire – Visite Studio Parallèle

12 Rue Jules Guesde Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 45 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 09:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Studio Parallèle est un lieu dédié à la création contemporaine, fondé par Lise Rathonie, émailleuse d’art sur métal, et Rémi Debord, sculpteur. Héritière d’une lignée de maîtres émailleurs, Lise développe une pratique qui associe savoir-faire traditionnel et expression contemporaine. Dans son travail, l’émail devient un véritable langage où se rencontrent matière, couleur et feu, dans une perpétuelle recherche d’équilibre et d’innovation. Pensé comme un espace de dialogue entre les disciplines, le Studio Parallèle réunit un atelier et une galerie présentant les créations des 2 artistes.

Visite de la galerie, présentation de l’exposition thématique en cours.

Visite de l’atelier, explications techniques et histoire du savoir-faire de l’émaillage sur métaux

Atelier découverte 2h (réalisation sur place d’un pendentif, boucles d’oreille ou porte-clés en émail sur cuivre)

Sur réservation .

12 Rue Jules Guesde Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 93 85 88 studioparallele912@gmail.com

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English : Ici, nos savoir-faire – Visite Studio Parallèle

L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Studio Parallèle Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par CRT Nouvelle-Aquitaine