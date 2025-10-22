Ici, nos savoir faire Visite Terracotta Ateliers Créatifs Saint-Yrieix-la-Perche
Ici, nos savoir faire Visite Terracotta Ateliers Créatifs Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 22 octobre 2025.
Ici, nos savoir faire Visite Terracotta Ateliers Créatifs
9, Boulevard de l’Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 59 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-22
Ateliers de peinture sur céramique pour tous les âges, adultes et enfants bienvenus. 2h Ateliers .
9, Boulevard de l’Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 13 20 71 terracotta87500@gmail.com
English : Ici, nos savoir faire Visite Terracotta Ateliers Créatifs
German : Ici, nos savoir faire Visite Terracotta Ateliers Créatifs
Italiano :
Espanol : Ici, nos savoir faire Visite Terracotta Ateliers Créatifs
L’événement Ici, nos savoir faire Visite Terracotta Ateliers Créatifs Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-09-17 par CRT_NA