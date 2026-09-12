Informations pratiques

Eymoutiers

Ici, nos savoir-faire Visite Yannick Ludik

15 Boulevard Victor Hugo Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 11:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-21

Yannick Ludik est artisan d’art et créateur de jeux et casse-têtes en bois découpés au laser. Entre curiosités mathématiques, défis ludiques et créations originales, il propose des objets conçus pour stimuler la réflexion et le plaisir de jouer. Engagé dans une démarche inclusive et responsable, il fait de son atelier un véritable espace d’expérimentation et de découverte.

Visite de l’atelier en activité. Etapes de conception d’un jeu au medium avec l’utilisation d’une découpe laser CO2.

3 lieux espace création et peinture, espace découpe, espace ponçage.

Lors de la visite, découpe de petites formes.

Sur réservation par mail ou téléphone. .

15 Boulevard Victor Hugo Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 67 24 69 contact@yannick-ludik.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ici, nos savoir-faire Visite Yannick Ludik

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Yannick Ludik Eymoutiers a été mis à jour le 2026-09-01 par CRT Nouvelle-Aquitaine