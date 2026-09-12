Ici, nos savoir-faire Visite Yannick Ludik Eymoutiers
mercredi 21 octobre 2026 · Eymoutiers
Informations pratiques
Eymoutiers
Ici, nos savoir-faire Visite Yannick Ludik
15 Boulevard Victor Hugo Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-21
Yannick Ludik est artisan d’art et créateur de jeux et casse-têtes en bois découpés au laser. Entre curiosités mathématiques, défis ludiques et créations originales, il propose des objets conçus pour stimuler la réflexion et le plaisir de jouer. Engagé dans une démarche inclusive et responsable, il fait de son atelier un véritable espace d’expérimentation et de découverte.
Visite de l’atelier en activité. Etapes de conception d’un jeu au medium avec l’utilisation d’une découpe laser CO2.
3 lieux espace création et peinture, espace découpe, espace ponçage.
Lors de la visite, découpe de petites formes.
Sur réservation par mail ou téléphone. .
15 Boulevard Victor Hugo Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 67 24 69 contact@yannick-ludik.com
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English : Ici, nos savoir-faire Visite Yannick Ludik
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Yannick Ludik Eymoutiers a été mis à jour le 2026-09-01 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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