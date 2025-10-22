Ici, nos savoirs-faire visite Atelier La Roche en Terres Atelier poterie La Roche-l’Abeille

Ici, nos savoirs-faire visite Atelier La Roche en Terres Atelier poterie La Roche-l’Abeille mercredi 22 octobre 2025.

Atelier poterie 2 route de Pierre Levée La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-26

2025-10-22

Durée mini 1h maxi 1h30

Familiarisation avec les différents grès

Démonstration battage de la terre

Démonstration tournage avec compréhension des étapes et impact sur la terre

Explication des différentes méthodes de cuisson utilisées ( dont le Raku)

Émaillage avec analyse de pièces .

Atelier poterie 2 route de Pierre Levée La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 20 28 claudine-massy-meriot@wanadoo.fr

