Ici ou l’Art Ateliers, Concerts, Expositions Vieux-Boucau-les-Bains

Maison des clubs Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

Une halte au cœur de l’automne…

Le temps d’un week-end, les œuvres d’Art descendent dans les rues de Moliets-et-Maâ et Vieux-Boucau (sur la Côte sud des Landes).

Au programme des expositions (arts plastiques, peinture, photographie, sculpture, etc…), des ateliers, des démonstrations, des performances, etc…

… Mais aussi, des concerts, de la joie et de la bonne humeur

Les visiteurs pourront ️ voter pour l’artiste de leur choix et un prix du public sera décerné à l’issue du festival. .

Maison des clubs Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 64 38 98

English : Ici ou l’Art Ateliers, Concerts, Expositions

A stopover in the heart of autumn…

For a weekend, works of art take to the streets of Moliets-et-Maâ and Vieux-Boucau (on the south coast of the Landes).

On the program: ? exhibitions (plastic arts, painting, photography, sculpture, etc.), workshops, demonstrations, paintings and other works of art

German : Ici ou l’Art Ateliers, Concerts, Expositions

Ein Zwischenstopp im Herzen des Herbstes…

Ein Wochenende lang werden in den Straßen von Moliets-et-Maâ und Vieux-Boucau (an der Südküste der Landes) Kunstwerke ausgestellt.

Auf dem Programm stehen: ? Ausstellungen (bildende Kunst, Malerei, Fotografie, Bildhauerei usw.), Workshops, Vorführungen, Kunsthandwerk und vieles mehr

Italiano :

Una sosta nel cuore dell’autunno…

Nel corso di un fine settimana, le opere d’arte scendono in strada a Moliets-et-Maâ e Vieux-Boucau (sulla costa meridionale della regione delle Landes).

In programma: mostre (arti plastiche, pittura, fotografia, scultura, ecc.), laboratori, dimostrazioni, dipinti e sculture

Espanol : Ici ou l’Art Ateliers, Concerts, Expositions

Una parada en pleno otoño…

A lo largo de un fin de semana, las obras de arte toman las calles de Moliets-et-Maâ y Vieux-Boucau (en la costa sur de la región de Las Landas).

En el programa: ? exposiciones (artes plásticas, pintura, fotografía, escultura, etc.), talleres, demostraciones, pinturas y esculturas

