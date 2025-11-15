Ici Vietnam Festival Cinéma au Grand Action à Paris Cinéma Le Grand Action Paris

Ici Vietnam Festival Cinéma se tiendra les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025 au cinéma le Grand Action à Paris.

4 séances, 14 films, des débats avec les cinéastes à l’issue de chaque séance !

Ici Vietnam Festival Cinéma est un événement non compétitif qui met en lumière le regard de cinéastes d’origine vietnamienne de France et d’ailleurs. Il accueille une sélection de courts-métrages de moins de 30 minutes, en fiction, documentaire et animation. Il présente également un long ou moyen métrage par édition.

Ici Vietnam Festival Cinéma explore les multiples facettes d’une culture sans frontière et réunit un public concerné par tous les métissages culturels.

Notre ambition est de montrer une scène actuelle des cinéastes qui vivent une double culture entre tradition et modernité, entre artistes confirmés et jeunes pousses, des regards différents, croisés, aux imaginaires multiples. L’entrelacement de nos cultures, de nos origines donnent des propositions artistiques originales, riches et uniques.

La teneur des débats des éditions précédentes nous a montré que la double culture se déclinait en beaucoup de langues et que les migrations tissaient un vaste réseau où les destins résonnent entre eux, si différents et en même temps si semblables. Aussi, Ici Vietnam Festival a imaginé inviter une autre double culture à partager la vision de ses cinéastes et élargir ainsi nos imaginaires.

Pour cette 8e édition Ici Vietnam Festival Cinéma ouvre plus largement les yeux en vous invitant à découvrir la vision de deux cinéastes franco-algériens. La journaliste et autrice Doan Bui nous fera l’honneur d’animer les débats de cette séance spéciale.

Public jeunes et adultes.

Cinéma Le Grand Action 5 rue des Ecoles 75005 Paris

https://www.cinema.icivietnam.com/programmation-2025 ivfcinema@gmail.com https://www.facebook.com/icivietnamfestival https://www.facebook.com/icivietnamfestival