Iconic Saint-Valentin Champagne Canard-Duchêne Ludes

Iconic Saint-Valentin

Champagne Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ludes Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 17:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Iconic Saint Valentin Venez déguster notre Champagne Rosé Iconic en accord avec deux bouchées, réalisées par la Biscuiterie de Reims.

Une rencontre délicieusement gourmande.

Ce match parfait est proposé exclusivement le 14 février 2026, sur réservation, est réservable jusqu’au 10 février 2026 à 12h sous réserve de disponibilité.

Dégustation uniquement (sans visite). Les réservations sont possibles sur notre site, par téléphone (0326611160 )et par email (visites@canard-duchene.fr). .

Champagne Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ludes 51500 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Iconic Saint-Valentin

L’événement Iconic Saint-Valentin Ludes a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme Epernay en Champagne