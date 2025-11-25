ID Evolution Cirque Eloize Cholet

ID Evolution Cirque Eloize

Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25 2025-11-26

Quand la technologie rencontre la prouesse acrobatique un cirque du futur, poétique et musclé. .

Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

