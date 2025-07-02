ID EVOLUTION Compiègne

ID EVOLUTION Compiègne mardi 10 mars 2026.

ID EVOLUTION

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 – 26

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-10

Après avoir conquis plus d’un million de spectateurs, le spectacle de cirque et de danse urbaine ID d’Éloize va nous émerveiller avec une nouvelle version encore plus grandiose et nous plonger au coeur d’un paysage d’innovations visuelles exceptionnelles sublimant les performances des artistes.

ID EVOLUTION c’est une fusion des arts du cirque, de la danse et de technologies numériques. Avec près d’une douzaine de disciplines circassiennes présentées et d’une dizaine d’artistes, ce spectacle est une véritable démonstration de talents et d’acrobaties. Accompagné d’une scénographie futuriste mettant en avant le street art, avec ses codes vestimentaires et sa créativité, ainsi que d’une technologie derniers cris de projections, de lumières et de sons, ID EVOLUTION transporte les spectateurs au coeur d’un univers urbain suspendu dans le temps, dans une autre dimension.

Fondateur du Cirque Éloize et artiste d’expérience, Jeannot Painchaud et le chorégraphe Elon Hoglund repoussent ici les limites du cirque contemporain tout en conservant la dimension ludique et poétique de cette compagnie québécoise qui a fait sa renommée internationale.

Voici donc un spectacle familial qui en met plein les yeux et qui procure des sensations intenses grâce à ses fabuleuses animations numériques et à l'incroyable énergie de ses interprètes.

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

L’événement ID EVOLUTION Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme