ID EVOLUTION (ID RELOADED) Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

ID EVOLUTION (ID RELOADED)

Du jeudi 13 au vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h.

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 15h. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Début : 2025-11-13 15:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-13 2025-11-15

Voilà une ID qui a fait son chemin ! Dix ans après, le Cirque Éloize reprend les codes de son spectacle emblématique pour en faire une version de danse urbaine encore plus acrobatique.Enfants

Vous avez aimé l’ID ? Vous allez adorer le concept imaginez une battle entre hip hop et arts du cirque, menée tambour battant par dix artistes sous adrénaline, dans un univers urbain sans repère temporel. C’est exactement ce à quoi nous convie Jeannot Painchaud, maître à jouer du Cirque Éloize et grand architecte de spectacles pluridisciplinaires mêlant avec délice VTT trial, roller, mât chinois, jongleries, trampoline et danses urbaines. Forcément, ça va vite et ça part dans tous les sens dans une chorégraphie millimétrée bien servie par une scénographie qui donne le ton. Cette V2, Jeannot, c’est une sacrée bonne ID ! .

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Here’s an ID that’s made its mark! Ten years on, Cirque Éloize takes its iconic show and turns it into an even more acrobatic urban dance version.

German :

Das ist eine ID, die ihren Weg gemacht hat! Zehn Jahre später greift der Cirque Éloize die Codes seiner ikonischen Show wieder auf, um daraus eine noch akrobatischere Version des urbanen Tanzes zu machen.

Italiano :

Questo è un ID che ha fatto molta strada! Dopo dieci anni, il Cirque Éloize riprende i codici del suo spettacolo iconico e li trasforma in una versione ancora più acrobatica della danza urbana.

Espanol :

Una identificación que ha recorrido un largo camino Diez años después, el Cirque Éloize retoma los códigos de su espectáculo emblemático y los transforma en una versión aún más acrobática de la danza urbana.

