IDA – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban

IDA Début : 2026-04-02 à 20:30. Tarif : – euros.

IDA, c’est la complicité d’un ukulélé, d’une basse, d’une batterie, d’une guitare, sublimée par des machines électro et une voix douce aux mélodies envoûtantes. Un voyage sonore aux couleurs électro-acoustiques.Une atmosphère fraîche et intense ! La chanteuse du groupe, Ida Chetritt, s’est épanouie dans une famille de musiciens !Ses premières expériences sonores se font à la guitare et aux machines en s’inspirant d’artistes comme Camille ou encore Ibeyi. Après de nombreuses covers partagées sur Youtube, elle suscite l’intérêt des professionnels de la musique et fait, dès 16 ans, ses premiers pas sur scène. Depuis, elle a trouvé son instrument de prédilection qui embellit sa voix et ses compositions ; le Ukulélé. Aujourd’hui elle tisse son univers avec Mathias Duffaut à la basse, Jérémy Cazorla à la batterie et Lucas Pujol à la guitare ! Avec des titres en français et d’autres en anglais, des morceaux à la fois doux et piquants qui révèlent toute la puissance de leur univers.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE DES AUGUSTINS 27 RUE DES AUGUSTINS 82000 Montauban 82