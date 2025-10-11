Ida y Vuelta Conservatoire Chartres

Ida y Vuelta Conservatoire

10 rue Maurice Hallé Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 21:30:00

2026-03-28

Flamenco, danses et musiques contemporaines. Né de la rencontre de trois artistes, Ida y vuelta — aller-retour en espagnol — vous fera voyager entre l’Europe et l’Amérique Latine à travers des compositeurs emblématiques qui ont marqué l’histoire de la musique.

Ida y vuelta est un va-et-vient entre flamenco, danza espaňola et danse contemporaine. C’est aussi le départ, le périple, le grand ailleurs… une rencontre audacieuse entre musique et danse. 10 .

English :

Flamenco, dance and contemporary music. Born from the meeting of three artists, Ida y vuelta Spanish for back and forth will take you on a journey between Europe and Latin America, through emblematic composers who have left their mark on the history of music.

German :

Flamenco, Tanz und zeitgenössische Musik. Ida y vuelta auf Spanisch Hin und zurück ist aus der Begegnung dreier Künstler entstanden und führt Sie auf eine Reise zwischen Europa und Lateinamerika.

Italiano :

Flamenco, danza e musica contemporanea. Frutto dell’incontro di tre artisti, Ida y vuelta in spagnolo avanti e indietro vi condurrà in un viaggio tra l’Europa e l’America Latina, attraverso l’opera di compositori iconici che hanno segnato la storia della musica.

Espanol :

Flamenco, danza y música contemporánea. Fruto del encuentro entre tres artistas, Ida y vuelta le llevará de viaje entre Europa y América Latina, a través de la obra de compositores emblemáticos que han dejado su huella en la historia de la música.

