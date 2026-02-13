Idées à lire : la rentrée littéraire d’hiver, Médiathèque Castagnéra, Talence

Idées à lire : la rentrée littéraire d’hiver Samedi 21 février, 11h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Participez à nos « Idées à Lire », des rendez-vous pour découvrir des choix de lectures passionnantes, inédites ou encore récréatives. Les sélections des rentrées littéraires, les coups de cœur ou encore des conseils de lecture seront présentés par les bibliothécaires. C’est avant tout un moment d’échange et de partage pour parler de vos auteurs préférés, mais aussi de jeunes plumes ou d’auteurs plus confidentiels.

Les samedis 14 février et 6 juin

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

