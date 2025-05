IDENTI’CAT « FÊTE CATALANE » – Pézilla-la-Rivière, 28 mai 2025 07:00, Pézilla-la-Rivière.

Pyrénées-Orientales

IDENTI’CAT « FÊTE CATALANE » Avenur du Canigou Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-28

Durant deux jours, les Pézillanais sentirons vibrer la langue et les traditions catalanes avec l’aire Nou de Bao et son festival Identi’cat, organisé depuis 13 ans dans la commune.

.

Avenur du Canigou

Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 00 10 contact@mairie-pezilla-riviere.fr

English :

For two days, Pézillanais will feel the vibrancy of Catalan language and traditions with the Nou de Bao area and its Identi’cat festival, organized for 13 years in the commune.

German :

Zwei Tage lang werden die Einwohner von Pézillanais die katalanische Sprache und Traditionen mit der Aire Nou de Bao und ihrem Festival Identi’cat, das seit 13 Jahren in der Gemeinde organisiert wird, spüren.

Italiano :

Per due giorni, gli abitanti di Pézillan sentiranno la vivacità della lingua e delle tradizioni catalane con l’area Nou de Bao e il suo festival Identi’cat, organizzato da 13 anni nel comune.

Espanol :

Durante dos días, los habitantes de Pézillan sentirán la efervescencia de la lengua y las tradiciones catalanas con el espacio Nou de Bao y su festival Identi’cat, organizado desde hace 13 años en el municipio.

L’événement IDENTI’CAT « FÊTE CATALANE » Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2025-05-21 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME