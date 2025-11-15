Identifiant 56202425 Le StanG Pluvigner

Identifiant 56202425

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Théâtre

Par la Compagnie Mouton Major

Un numéro, deux numéros, dix numéros, à deux chi2res, quatre, huit. Un Numéro d’identifiant vous est demandé. Nous sommes tous identifiés, quelquefois submergés par nos identifiants. Tatiana Le Petitcorps & Yves-Marie Le Texier accompagnent depuis plusieurs années des bénéficiaires des minimas sociaux, en les mettant en scène et en libérant leurs paroles. Un travail partagé par des travailleurs sociaux, acteurs eux aussi. De ces rencontres est né l’envie d’un spectacle.

IDENTIFIANT 56202425, c’est l’immersion dans ces parcours de vie. La complexité des situations bien au-delà des chiffres de l’Insee. Prendre la voix de ceux que l’on n’entend pas. Donner à voir et à entendre la complexité des accompagnants sociaux.

Collectages, et récits de vie, s’entremêlent à la fiction, dans les arcanes de l’océan administratif. L’absurde n’est jamais bien loin dans la machine infernale du système, dans lequel finalement nous sommes tous des numéros … .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

