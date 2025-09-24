Identité & Pop culture Maison de la Conversation Paris

Identité & Pop culture Maison de la Conversation Paris mercredi 24 septembre 2025.

Les images que l’on voit tous les jours façonnent, sans qu’on s’en rende compte, la manière dont tu te perçois. Cet atelier propose un espace pour questionner l’impact des représentations dans les médias et la pop culture (films, séries, clips, réseaux sociaux) sur ton identité, ta confiance et ton rapport au monde. Mais surtout comment transformer ton approche médiatique pour te nourrir de représentations positives et puissantes.

Atelier : analyser l’impact des médias sur l’identité et la confiance, et adopter des représentations positives.

Le mercredi 24 septembre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-24T21:00:00+02:00

fin : 2025-09-25T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-24T18:00:00+02:00_2025-09-24T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/identite-pop-culture-tickets-1601359361959?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org