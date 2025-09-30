IDEOLOGIC ORGAN MUSIC – « High & Low »: Stephen O’Malley & Hampus Lindwall – Première mondiale Eglise Saint Eustache Paris

IDEOLOGIC ORGAN MUSIC – « High & Low »: Stephen O’Malley & Hampus Lindwall – Première mondiale Eglise Saint Eustache Paris mardi 30 septembre 2025.

IDEOLOGIC ORGAN MUSIC – « High & Low »: Stephen O’Malley & Hampus Lindwall – Première mondiale Mardi 30 septembre, 20h00 Eglise Saint Eustache Paris

Tarifs: de 8€ à 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-30T20:00:00 – 2025-09-30T21:40:00

Fin : 2025-09-30T20:00:00 – 2025-09-30T21:40:00

Hampus Lindwall et Stephen O’Malley, membre fondateur et guitariste du groupe Sunn O))), font interagir de manière radicale une guitare électrique amplifiée et le grand orgue de l’église Saint-Eustache. High & Low s’inspire du titre anglais du film noir qu’Akira Kurosawa réalisa en 1963 d’après le roman Rançon sur un thème mineur d’Ed McBain. Le son, par les intonations du duo et sa quête d’harmonies spectrales, y acquiert une puissance comme matière, sous les éclairages de Shantidas Riedacker, récent créateur lumière de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Concert dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.

IDEOLOGIC ORGAN MUSIC – Stephen O’MALLEY est soutenu par la DRAC Ile-de-France en conventionnement en 2023-2024 et en aide annuelle en 2025

Eglise Saint Eustache 2, impasse Saint Eustache Paris 75001 Quartier Les Halles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-automne.com/fr/billetterie/catalogue_spectacle?lng=1 »}]

Hampus Lindwall et Stephen O’Malley, membre fondateur et guitariste du groupe Sunn O))) font interagir de manière radicale une guitare électrique amplifiée et le grand orgue de l’église Saint-Eustache Orgue Amplis

Elodie Lesourd