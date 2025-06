IDLIBRA BtoB Aasana + Pö + Aïnhoa Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes 27 juin 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-27 19:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

À l’occasion de la saison Brésil-France 2025, Trempo et Le Voyage à Nantes s’associent pour accueillir une résidence mêlant musique électronique et gastronomie, entre Recife et Nantes. Vendredi 27 juin 2025 de 19h à 1h30 : Premier rendez-vous : sur la terrasse, IDLIBRA (Recife) et Aasana (Nantes) joueront en BtoB les morceaux créés ensemble lors de la résidence. IDLIBRA – Dj set – Bass music, baile funk Aasana – Dj set – Bass, breaks Pö – Dj set – Dancehall, baile funk, kuduro Aïnhoa – Dj set – Hip hop, afrobeats, drum & bass Deuxième temps fort : samedi 28 juin 2025, lors de La Nuit du VAN, cours Saint-Pierre, avec concerts, lives et un corner-food aux saveurs franco-brésiliennes !

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/idlibra-btob-aasana-po-ainhoa/