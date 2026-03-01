IDOL, la soirée que les millenials attendaient La Bellevilloise Paris

Depuis 8 ans, L’Écran Pop s’impose comme un rendez-vous incontournable de la pop culture et des comédies musicales en France. Fondée en 2017 par Natacha Campana, la marque crée des expériences inédites, festives et participatives, reconnues pour leur ambiance unique et leur énergie communicative.

Rembobine le temps et appuie sur “Play” : direction les hits iconiques et les souvenirs cultes des années 80, 90 et 2000. Tu vas pouvoir revivre la bande son et les émotions de ces années-là en chantant lors d’un karaoké live, en dansant sur un dancefloor rétro-pop, en jouant sur notre grand plateau de jeu Master of Pop et en flânant dans la FunZone. Partout, un concentré de bonne humeur et d’insouciance, à partager sans modération avec L’Écran Pop IDOL.

IDOL, la soirée que les millenials attendaient ; Crédits : Presse

« IDOL naît d’une conviction simple : nos souvenirs précoces sont puissants, ils forment une mémoire commune, un langage universel qui traverse le temps et nous relie instantanément.

Avec L’Écran Pop et l’expérience IDOL en particulier, je veux offrir un espace où cette mémoire devient vivante : un lieu où l’on rejoue ensemble la bande-son qui nous a construits, qui a rythmé nos premiers émois, nos découvertes, nos amitiés… C’est une parenthèse collective où l’on se retrouve entre passionnés, où l’on se reconnaît dans les mêmes refrains, les mêmes images, les mêmes repères.

Une expérience joyeuse, vibrante et fédératrice qui rappelle que la pop culture peut-être plus que du divertissement : c’est un lien intime entre une époque et nos vécus. »

Natacha Campana, fondatrice de L’Ecran Pop

Monte à bord de notre Time Machine pour un retour vitaminé dans les années 80, 90, 2000 ! Prépare toi à danser, chanter et jouer avec tous tes souvenirs pop culture !

Le mercredi 25 mars 2026

de 19h00 à 23h59

payant

de 27 € à 39 € (3 PASS disponibles)

Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris



