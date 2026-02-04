Idrîs-Félix Bahri / Hommage à Roy Hargrove ‘RH Factor’ JASS CLUB PARIS Paris
Idrîs-Félix Bahri / Hommage à Roy Hargrove ‘RH Factor’ JASS CLUB PARIS Paris samedi 14 mars 2026.
Retour au début des années 2000 avec l’irruption d’un projet devenu culte : RH Factor. Un groupe comme on en avait encore jamais vu qui a redéfini les frontières du jazz et a marqué pour toujours l’histoire de la musique.
Nicolas Algans / trompette
Eolo Andino / saxophone
Clélya Abraham / piano, clavier
Idrîs-Félix Bahri / basse
Théo Moutou / batterie
Une soirée pour célébrer Roy Hargrove, compositeur et arrangeur de génie qui a marqué tout une génération !
Le samedi 14 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
