Idrîs-Félix Bahri / Hommage à Roy Hargrove ‘RH Factor’ JASS CLUB PARIS Paris

Retour au début des années 2000 avec l’irruption d’un projet devenu culte : RH Factor. Un groupe comme on en avait encore jamais vu qui a redéfini les frontières du jazz et a marqué pour toujours l’histoire de la musique.

Nicolas Algans / trompette

Eolo Andino / saxophone

Clélya Abraham / piano, clavier

Idrîs-Félix Bahri / basse

Théo Moutou / batterie

Une soirée pour célébrer Roy Hargrove, compositeur et arrangeur de génie qui a marqué tout une génération !

Le samedi 14 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T22:30:00+01:00

fin : 2026-03-14T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T21:30:00+02:00_2026-03-14T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

